В РФ прокомментировали провал Самойловой на «Евровидении-2018»

11.05.2018 14:32

Выступление представительницы России Юлии Самойловой в полуфинале музыкального конкурса «Евровидение 2018» не было удачным.

Об этом заявил после оглашения результатов полуфинала российский продюсер Иосиф Пригожин. Так, он заявил, что удивился бы в случае попадания Самойловой в финал. По его мнению, во время выступления российской исполнительницы было ощущение, что у нее «не работали ушные мониторы». В то же время он назвал Самойлову «молодцом» за проявленную силу духа.

Источник: https://donpress.com