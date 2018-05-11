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В РФ прокомментировали провал Самойловой на «Евровидении-2018»

11.05.2018 14:32
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В РФ прокомментировали провал Самойловой на «Евровидении-2018»

Выступление представительницы России Юлии Самойловой в полуфинале музыкального конкурса «Евровидение 2018» не было удачным.

Об этом заявил после оглашения результатов полуфинала российский продюсер Иосиф Пригожин. Так, он заявил, что удивился бы в случае попадания Самойловой в финал. По его мнению, во время выступления российской исполнительницы было ощущение, что у нее «не работали ушные мониторы». В то же время он назвал Самойлову «молодцом» за проявленную силу духа.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Евровидение, конкурс
 
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