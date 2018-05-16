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На Филиппинах нашли странное существо, выброшенное на берег

16.05.2018 07:30
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На Филиппинах нашли странное существо, выброшенное на берег

Огромный монстр отличается размерами и странным запахом.

К берегу Сан-Антонио, в филиппинской провинции Восточный Миндоро, пристало странное создание длиной двадцать футов, местные жители его назвали «big globster», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Люди активно снимают чудовище на камеру, они считают, что выброшенное создание — нехороший знак, который может предвещать какое-то апокалиптическое событие.

Мужчина по имении Tam Maling считает, что очень скоро в Восточном Миндоро случится сильное землетрясение. Обычно появление глубинных монстров на мели или их гибель сулит подобные катастрофы.

Сейчас специалисты активно изучают существо. Как предполагает эксперт Vox Krusada, загадочное чудовище может быть обычным китом. Образцы тканей создания уже отправили в лабораторию для анализа.


Примечательно, что существо пахнет, как нечто из другой планеты, отметили местные жители. Уж слишком специфический запах.

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Теги: Донбасс, Филиппины, существо
 
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