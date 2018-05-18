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Ученые бьют тревогу: человечество может погибнуть от неизлечимой эпидемии
Исследователи полагают, что угроза от невосприимчивого к лечению грибка недооценена, передает УНИАН.
Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, способной уничтожить людей, животных и растения.
К такому выводу пришли авторы научного исследования, опубликованного в журнале Science.
Ученые предупредили, что в скором времени грибок может стать невосприимчивым к противогрибковым средствам, которыми зачастую злоупотребляют в с/х и медицине, например, при лечении онихомикоза, грибкового стоматита и эпидермофитии стоп.
Исследователи сообщают, что препараты убивают лишь слабые формы грибков, а более сильные выживают и эволюционируют. Поэтому специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.
Также авторы научного исследования обратили внимание на тот факт, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем малярия и рак молочной железы.
Ранее молекулярные биологи раскрыли тревожный феномен – некоторые некачественные вакцины, в том числе большинство ветеринарных вакцин от гриппа, не только не помогают организму справиться с патогенными вирусами, но и способствуют эволюции их более опасных форм.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, эпидемия, ученые, грибок
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