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В России заблокировали Viber: названа причина

18.05.2018 15:00
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В России заблокировали Viber: названа причина

В России пользователи сообщили о проблемах с работой Viber, которые появились еще вчера днем.

Руководство Viber сообщило, что российские операторы блокируют доступ к ряду серверов, среди которых и те, которые использует данный мессенджер. По словам руководства компании, это и могло вызвать сбои в работе популярного приложения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, блокирование, Viber
 
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