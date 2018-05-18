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Землю будут атаковать мощнейшие космические потоки, - ученые
Галактические космические лучи — это высокоэнергичные электроны, протоны и ядра химических элементов
Ученые разработали модель потоков космической радиации на ближайшие 30 лет и пришли к выводу, что они будут примерно в 2,5 раза мощнее, чем сейчас, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Галактические космические лучи — это высокоэнергичные электроны, протоны и ядра химических элементов. Их активность варьируется в зависимости от солнечной в течение каждого 11-летнего цикла следующим образом. В периоды высокой солнечной активности потоки космических лучей уменьшаются, поскольку от них нас защищает, словно щит, солнечная плазма. А вот в периоды низкой солнечной активности, защита ослабевает, и галактические потоки усиливаются.
В ближайшие два 11-летних периода солнечная активность ожидается минимальной. Если в минувшем периоде в максимуме она варьировалась в районе 70 чисел Вольфа (оно связано с количество темных пятен на светиле), то в будущем цикле, который наступит через 1-2 года, максимальное число Вольфа ожидается всего лишь в районе 30. Такое снижение солнечной активности приведет к усилению потоков космических лучей примерно в 2,5 раза по сравнению с показателями в прежние периоды.
Прогнозирование таких потоков очень важно для пилотируемых космических миссий, потому что галактические лучи могут угрожать работающим на орбите людям. В будущем подобные методики расчета их активности помогут ученым рассчитывать возможную опасность от радиационных полей и перед межпланетными миссиями.
Теги: Донбасс, космос, атака, Земля
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