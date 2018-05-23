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Торговые санкции США ударили по китайскому производителю смартфонов
От продукции бренда отказались некоторые клиенты
Руководство китайской телекоммуникационной компании ZTE, который предоставил "Укртелекому" долгосрочную линию финансирования, оценивает потери от наложенных США ограничений не менее чем в 3,1 миллиарда долларов, передает ТАСС.
Компания в результате была вынуждена в значительной степени свернуть свою деятельность. От ее продукции отказались некоторые клиенты.
По сведениям источников Bloomberg, речь идет, в частности, о запрете для американских фирм на продажу ZTE оборудования, комплектующих и программного обеспечения.
В ZTE рассчитывают, что Вашингтон и Пекин достигнут договоренности относительно смягчения санкций против компании. В этом случае фабрики ZTE, которые в настоящее время не функционируют, вновь начнут работать спустя уже нескольких часов после отмены рестрикций.
Президент США Дональд Трамп заявил, что по личной просьбе председателя КНР Си Цзиньпина его администрация рассматривает возможность смягчения санкций против ZTE. Глава Белого дома констатировал, что данные ограничительные меры вредят интересам американских производителей. Трамп также сообщил, что американские власти могут оштрафовать ZTE на 1,3 млрд долларов.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, смартфон, санкции
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