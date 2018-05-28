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10 королевских нельзя: что Меган Маркл не сможет больше делать после свадьбы
Теперь, когда Меган Маркл стала супругой принца Гарри, ее жизнь кардинально поменяется. Выйдя замуж за принца, американская актриса многое приобрела, но и немалого лишилась.
К примеру, она никогда больше не сможет сниматься в кино. Но это далеко не единственный запрет, который накладывается на членов королевской семьи. Чтобы стать достойной женой Гарри, Меган придется выучить дворцовый протокол и следовать целому своду правил.
1. Нельзя играть в «Монополию»
Елизавета II давно запретила родным играть в легендарную «Монополию», поскольку считает, что эта настольная игра «делает их жестокими». Об этом запрете стало известно в 2008 году, когда на одном из официальных мероприятий коробку с «Монополией» вручили принцу Эндрю (третий ребенок Елизаветы II). Герцог ответил: «Нам запрещено играть в “Монополию”».
2. Нельзя работать
Да, членам королевских семей действительно официально запрещено занимать какие-либо должности. Но при этом они часто заняты социально значимыми делами: к примеру, Кейт Миддлтон обязана посещать открытия больниц и спортивных клубов, а также вместе с мужем и деверем ведет образовательный проект, связанный с проблемами психического здоровья британцев.
3. Нельзя проявлять чувства к мужу на публике
Елизавета II за долгие семь десятков лет своей семейной жизни с принцем Филиппом никогда не позволяла себе демонстрировать чувства во время выходов в свет. Показывая такой «железный» пример, королева Британии хочет, чтобы ее дети и внуки тоже вели себя крайне сдержанно. И конечно же, никаких официальных фотографий в обнимку!
При этом стоит отметить, что помолвочные фото Меган и Гарри стали одними из самых интимных в истории королевских пар Великобритании. Вряд ли они смогут позволить себе подобное после свадьбы.
4. Нельзя раздавать автографы
Как и все актеры, Меган привыкла раздавать автографы всем желающим. Увы, теперь это для нее в прошлом, как, собственно, и актерство. Члены королевской семьи не имеют права ставить свои подписи нигде, кроме официальных документов.
Такой запрет объясняется риском того, что мошенники могут скопировать и подделать подписи.
5. Нельзя пользоваться лаком темных и ярких цветов
Представительницы британской королевской семьи не могут наращивать ногти и использовать лак ярких оттенков. Длина ногтей должна быть средней, а форма — аккуратной.
6. Нельзя иметь свою страницу ни в одной из соцсетей
Еще в 2012 году у принца Гарри был аккаунт в фейсбуке, который он вел под псевдонимом Спайк Уэллс. Однако в том же году разразился скандал вокруг голых фотографий принца, всплывших в сети после его вечеринки в Лас-Вегасе. После этого опозоренный Гарри удалил страницу. Его примеру обязана последовать и Меган Маркл, для которой теперь селфи останутся в прошлом. Ведь особа королевских кровей должна вести себя сдержанно и не давать поводов для слухов.
Теперь любые сообщения от Меган будут выходить через аккаунт Кенсингтонского дворца, ведением которого занимаются специалисты.
7. Нельзя обращаться к другим членам королевской семьи просто по имени
8. Нельзя сидеть, закинув ногу на ногу
Особа королевских кровей не может позволить себе такой вульгарности. Сидеть можно только держа колени вместе, при этом разрешается скрестить лодыжки и склонить колени в одну сторону.
9. Нельзя носить одежду, не соответствующую королевскому дресс-коду
Разумеется, наряд не должен быть вызывающим: скромность и вкус превыше всего. Поэтому декольте и мини, которые Меган так любила, остались для нее в прошлом. Правила королевского дресс-кода достаточно обширны: среди прочего нужно носить только гладкие колготки телесного цвета, запрещены высокие каблуки, а минимальная длина юбки должна быть чуть выше колена. И носить прозрачные наряды — например, такой, в каком Меган позировала на помолвочных фото, — тоже запрещено.
10. Нельзя употреблять запрещенные слова
Невероятно, но в кодексе поведения монархов Соединенного Королевства действуют и лингвистические запреты. Запрещены такие слова, как toilet («туалет»), pardon («прошу прощения»), couch («диван»), living room или lounge («гостиная»), dad («папа»), perfume («духи»), patio («внутренний дворик») и posh («шикарный»). Эти слова рассматриваются как просторечные или даже вульгарные. Поэтому вместо них используются более благородные синонимы.
Ну а о том, чтобы показывать язык на публике, речь вообще не идет. Но, возможно, Меган об этом просто не знала
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на bigpicture.ru
Теги: Донбасс, Великобритания, запрет, королевская семья, Меган Маркл
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