Делегация США прибыла в КНДР для подготовки визита Трампа

28.05.2018 08:17

Вчера, 27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном.

Отмечается, что возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он возглавляет американское посольство. По информации, что Сон Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

Источник: https://donpress.com