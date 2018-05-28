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Ученые изобрели материал, который очищает воду светом
Специалисты тестировали новую разработку около месяца.
Уникальный материал создан при помощи сочетания двуокиси титана и графена. Благодаря китайскому изобретению, показатели качества воды в озерах и реках значительно повысятся.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на vladtime.ru.
Китайские ученые из Шанхая изобрели сырье, которое способно очищать светом даже самую грязную воду. Об этом информирует агентство «Синьхуа». Данная разработка является единственной в мире. Уникальный материал является смесью двух веществ: графена и двуокиси титана. Графен способен «ловить грязь», а двуокись титана, являющаяся отличным фотокатализатором, ускоряет фотохимическую деградацию ядовитых органических субстанций.
Созданный экспертами из Китая материал обладает способностями эффективно понижать плотность тяжелых металлов, поэтому его можно использовать для чистки канализационных вод в промышленности.
Испытания показали, что качество воды водоемов существенно повысилось спустя пару недель после установки в водах сетей, покрытых созданным материалом.
Теги: Донбасс, вода, ученые, очищение
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