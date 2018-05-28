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В Британии нашли куклу со страшной историей
По словам предыдущих владельцев, игрушка хранит в себе души людей.
Эта кукла сама по себе выглядит немного жутковато, но дело не только в ее виде. С этой куклой связано много странностей. Ее предыдущие владельцы указали, что в какой-то из дней можно было зайти в комнату с куклой и увидеть, что ее коробка открыта. А потом в другой день коробка была закрыта. Никто из людей, естественно, коробку не трогал вообще, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
По словам ее нынешнего владельца - 21-летнего британца Бена Кэнэма из графства Лестершир, внутри куклы в ловушке находятся духи. Бен работает волонтером в музее паранормальных вещей и регулярно ищет антикварные вещи, которые кажутся странными или зловещими.
Однажды Бен обнаружил на распродаже эту куклу викторианской эпохи и в комплекте с куклой шел маленький деревянный ящичек, внутри которого лежала записка. В записке сообщалось, что куклу нашли в 1990 году и что внутри нее живут две души с именами Сара и Ричард.
По словам Бена, когда кукла попала к нему, в его доме начали происходить странные вещи.
"Я начал слышать непонятные стуки и другие странные звуки. Однажды свет в ванной комнате начал включаться и выключаться сам собой, словно кто-то шалил и щелкал клавишами, но выключатель при этом не двигался. Мне было страшно, но при этом очень интересно".
Бен много лет интересуется паранормальными явлениями и началось это после смерти его родителей, когда он был еще ребенком. По его словам он получил большое утешение, когда узнал, что может существовать духовный мир, в котором сейчас находятся его умершие родители.
Когда Бен пришел в музей паранормальных вещей и явлений в Хинкли, он стал работать там волонтером и ему разрешили рассматривать и изучать музейные вещи.
Вот полный текст странной записки, которая прилагалась к кукле
"Здравствуйте, благодарим Вас за приобретение Ричарда и Сары. Эти два предмета (кукла и ящичек) были найдены в заброшенной машине в 1990 году. Женщина, которая нашла их, забрала их домой. Через несколько дней она начала замечать, что кукла меняла положение рук и ног и ящичек был открыт или закрыт. Это происходило несколько раз.
Потом женщина начала слышать хихиканье, доносившиеся из комнаты, в которой держали куклу. Активность возрастала и женщина попросил свою тетю помочь ей. Тетя взяла куклу и провела с ней сеанс. Она узнала, что в кукле находятся души и их имена Ричард и Сара. Они были любовниками в жизни и оказались очень сильно привязаны к предметам, которые что-то особенное значили для них.
Дух Сары привязан к этой кукле, а дух Ричарда к маленькой коробке. Мы не знаем, кем были эти люди и откуда пришли. Этот предмет был (после покупки у нас) возвращен обратно, после того как их покупатель сообщил что ночью кто-то ходил по лестнице верх и вниз, а потом он начал слышать шепот. Это сводило его с ума.
Согласно британским законам, я должен был указать, что все это просто для развлечения и на самом деле паранормальных явлений может и не быть. Пожалуйста, используйте для сеанса ароматические палочки с белым шалфеем, если потребуется. Спасибо, Боже, и благослови".
Теги: Донбасс, Великобритания, кукла, душа
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