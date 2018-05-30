«Дурные методы»: РФ в Совбезе ООН отрицает свою вину в крушении MH17‍

30.05.2018 11:20

Россия не признала выводы международного расследования, установившего вину РФ в крушении пассажирского авиалайнера рейсом MH17.

Представитель РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил: «Мы не можем принять беспочвенных выводов ССГ. Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия».

В то же время Россия продолжает настаивать на проведении расследования, несмотря на уже готовые результаты.

По словам Небензи, следователи не приняли во внимание переданные Россией данные.

Источник: https://donpress.com