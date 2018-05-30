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В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына все-таки состоится

30.05.2018 11:55
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В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына все-таки состоится

В Белом доме заявили, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня, как и планировалось.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметил: «Президент считает, что переговоры протекают очень хорошо и встречи, прошедшие на этой неделе, безусловно являются признаками прогресса».

Она отметила, что Белый дом готов ко всем вариантам развития событий. По ее словам в США готовы и к тому, что встреча состоится 12 июня или будет перенесена на более поздний срок.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ким Чен Ын, встреча, Дональд Трамп
 
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