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Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев

31.05.2018 15:02
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Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев

Пользователи Reddit удивились масштабам алмазного карьера в Якутии. Шахта в городе Мирный, представляющая собой гигантскую воронку в земле, заставила некоторых пользователей переживать за безопасность людей, живущих вокруг нее. Рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса.

"Это поражает мой разум. Как люди что-то там находят, затем приступают к созданию кратера размером с астероид, чтобы отыскать нечто большее", — делится пользователь с ником Velvet_Thunder.

Посетители Reddit признались, что удивлены тем, как близко к кратеру находятся жилые постройки. "Я удивлен, что они живут так близко к яме. Уверен, что порода очень твердая, но я немного обеспокоен разрушением склона", — поделился опасением с ником Queef_Urban.

Некоторые обратили внимание на то, что прямо рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса. Юзеры понадеялись, что шахта не является конечным пунктом рейсов, следующих в Мирный.

Пользователи принялись шутить и фантазировать, как можно использовать такой огромный котлован. "Думаю, что местные дети постоянно теряют фрисби в этой штуке", — иронизирует how_do_i_change_this. Кое-кому форма карьера напомнила исполинский сабвуфер или двигатель.

Источник: segodnya.ua



Теги: Россия, Донбасс, аэропорт, шахта, Якутия, карьер
 
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