- Президент Беларуси призвал Россию не приватизировать победу во Второй мировой войне10:51
- НАТО готово к российской угрозе08:55
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео09:18
- Дипломатический бой за Донбасс: второе дыхание "нормандского формата"08:10
- Порошенко и Помпео обсудили "Джавелин", "Северный поток - 2" и МН1707:40
- Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии19:29
- Очередная катастрофа в РФ: в пожаре в Иркутстком торговом центре пострадали дети16:19
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев
Пользователи Reddit удивились масштабам алмазного карьера в Якутии. Шахта в городе Мирный, представляющая собой гигантскую воронку в земле, заставила некоторых пользователей переживать за безопасность людей, живущих вокруг нее. Рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса.
"Это поражает мой разум. Как люди что-то там находят, затем приступают к созданию кратера размером с астероид, чтобы отыскать нечто большее", — делится пользователь с ником Velvet_Thunder.
Посетители Reddit признались, что удивлены тем, как близко к кратеру находятся жилые постройки. "Я удивлен, что они живут так близко к яме. Уверен, что порода очень твердая, но я немного обеспокоен разрушением склона", — поделился опасением с ником Queef_Urban.
Некоторые обратили внимание на то, что прямо рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса. Юзеры понадеялись, что шахта не является конечным пунктом рейсов, следующих в Мирный.
Пользователи принялись шутить и фантазировать, как можно использовать такой огромный котлован. "Думаю, что местные дети постоянно теряют фрисби в этой штуке", — иронизирует how_do_i_change_this. Кое-кому форма карьера напомнила исполинский сабвуфер или двигатель.
Источник: segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, аэропорт, шахта, Якутия, карьер
- Новый маршрут в Донецке для Евро-2012: от шахты в аэропорт
- Петербург проводил Тимощука в Германию
- В четырех аэропортах РФ объявлена тревога
- В Домодедово на взлетно-посадочной полосе под самолетом провалился асфальт (ВИДЕО)
- В Киевском аэропорту обнаружили российский самолет - сети ищут объяснение
- Донецкий аэропорт хочет отобрать у России грузы и пассажиров!
- Пришла отличная новость из зоны ООС12:54
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
- В Донецке сгорел человек10:35
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- Пришла отличная новость из зоны ООС12:54
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
- Президент Беларуси призвал Россию не приватизировать победу во Второй мировой войне10:51
- В Донецке сгорел человек10:35
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка