В Севастополе завыли тревожные сирены

31.05.2018 18:40

В оккупированном Севастополе 31 мая прошла проверка городской системы централизованного оповещения, в ходе которой в центральной части города звучали "тревожные" сирены. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает segodnya.ua.

Сирены были включены в 12:30 по местному времени и работали в течение 9 минут.

Накануне, 30 мая, жители Севастополя получили смс-сообщения на личные мобильные телефоны, в которых российский департамент общественной безопасности города сообщал, что "31 мая будет проводиться плановая тренировка по оповещению населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации с включением электрических сирен. Просьба соблюдать спокойствие".

Ранее российское управление МЧС по Крыму сообщало, что на полуострове проведут плановую проверку систем оповещения населения.