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Очередная катастрофа в РФ: в пожаре в Иркутстком торговом центре пострадали дети
День защиты детей чуть не закончился большой трагедией. Полторы тысячи посетителей были эвакуированы, но восемь детей пострадали. После трагического пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове все комплексы в России начали проходить проверку пожарной безопасности. ТРК "КомсоМолл" успешно ее прошел, как вдруг произошел этот инцидент, сообщает "Диалог.UA".
Как сообщили в управлении МЧС Иркутской области, возгорание произошло в зале, где находилось 60 человек - дети и их родители. Огонь возник вследствие химической реакции, на которую и пришли посмотреть посетители развлекательного комплекса. В научно-развлекательном комплексе "Гравитация" во время одного из опытов произошло возгорание спиртосодержащего газа. Дети, сидящие ближе всего к столу с реактивами, получили ожоги первой степени. Восьмеро ребят были госпитализированы, остальные, к счастью, отделались испугом. Кроме того, со всего комплекса эвакуировали полторы тысячи людей.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Иркутск, дети, пожар, торговый центр
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- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
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