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НАТО готово к российской угрозе
Североатлантический альянс (НАТО) намерен повысить боеготовность своих войск из-за возможной угрозы со стороны России. О подготовке соответствующих планов в субботу, 2 июня, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag, передает Deutche Welle.
Ожидается, что в кризисной ситуации НАТО должна быть в состоянии за 30 дней оперативно перебросить порядка 30 тыс. военнослужащих в зону конфликта.
Специальные подразделения оперативного развертывания при необходимости могут поддержать силы быстрого реагирования - NATO Response Force (NRF). В состав последних входят около 20 тыс. солдат, которые на ротационной основе ежегодно направляются для прохождения службы различными странами-членами альянса.
В деталях намеченные планы будут согласованы на уровне министров обороны государств альянса на встрече в Брюсселе 11 и 12 июня.
Напомним, что Альянс намерен провести учения Trident Juncture, крупнейшие со времен холодной войны. Ожидается, что они состоятся осенью 2018 года. В маневрах примут участие около 45 тыс. военных стран НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в маневрах у берегов Норвегии, по отражению "имитированной угрозы".
Россия же намерена провести масштабные учения "Восток-2018" в августе-сентябре. Планируется задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов, Северного флота.
Отметим, что в четверг, 31 мая, в Брюсселе (Бельгия) состоялось заседание Совета Россия – НАТО на уровне послов, где обсуждалась ситуация в Украине, военная активность РФ и предстоящие учения.
Теги: Россия, НАТО, военные, учения
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