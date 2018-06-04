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Боинг совершил экстренную посадку из-за вонючего пассажира
"Боинг" компании Transavia Airlines, летевший из Нидерландов в Испанию, совершил вынужденную посадку в Португалии. Причиной такого решения экипажа стал невыносимо вонючий пассажир, сообщает Mirror.
Пассажиры лайнера, оказавшиеся поблизости от дурнопахнущего мужчины, начали падать в обморок, у некоторых из них открылась рвота. Экипаж попытался изолировать вонючего пассажира в туалете самолёта, но это не помогло — "боинг" пришлось экстренно сажать в Португалии. Там мужчину вывели из самолёта, а его жертвам оказали медицинскую помощь.
"Похоже, он не мылся несколько недель. Нескольким пассажирам стало плохо, их вырвало."
Представители Transavia Airlines подтвердили, что самолёт совершил экстренную посадку "по медицинским причинам". Неизвестно, будут ли предъявлены какие-либо обвинения виновнику инцидента. Забавно, что в феврале другой лайнер этой же авиакомпании экстренно сел из-за неприятного запаха — у одного из пассажиров случился приступ метеоризма, что привело к драке на борту.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пассажиры, Боинг
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