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Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году
Глобальные катаклизмы продлятся около семи лет.
Глупо отрицать факт, что в последнее время происходит сильно много аномальных явлений и событий: увеличивается количество землетрясений, катаклизмов, политики потихоньку сходят с ума в гонке за лидерство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Всё эти факты, по заявлению эсхатологов, свидетельствуют об одном — начале апокалипсиса и становлению Нового Мирового Порядка.
Журналисты, осознавая все события, стали вспоминать предсказания различных людей, в частности греческого ученого и изобретателя Георгиоса Гьялваса. Мужчина перед смертью заявил, что в 2018 году начнется «новая эра», характеризующаяся общепланетарной депопуляцией.
В YouTube появилось видео одной женщины, которая пересказала пророчества, услышанные от родителей. Дал их в 1946 году отец Михаил. Так, согласно заявлению церковнослужителя, через два года после того, как Пасха выпадет на 1-е мая, произойдет страшное событие, которое повлечет за собой становление нового порядка. Поскольку последний раз праздник на 1-е мая припадал в 2016 году, значит, в июне этого года пророчество сбудется.
Апокалипсис продлится семь лет. Не исключены войны между государствами. Также люди узнают о существовании НЛО: инопланетяне будут внаглую летать по планете.
Это, конечно, только слова, которые могут не сбыться. Надеемся вместе на лучшее.
Теги: Донбасс, предсказание, Апокалипсис, ученый
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