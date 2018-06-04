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Компания Илона Маска назвала новую дату отправки людей на лунную орбиту
Пуск ракеты перенесли на следующий год.
Компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
О переносе рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон, при этом он не объяснил причины такого решения.
"SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", - уточнил Глисон.
Изначально данная компания планировала на текущий год 28 пусков. На данный момент этот показатель снизился на 40%, что является отражением резкого спада в мире количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.
В январе эта же газета сообщила о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откладывает до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и корпорацией Boeing.
Это обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.
Теги: Донбасс, Луна, Илон Маск
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