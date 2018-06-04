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Стрельба в Берлинском соборе: ранен мужчина
В Берлинском соборе полицейский, прибывший на вызов, ранил вооруженного ножом агрессивного мужчину.
Об этом пишет УП со ссылкой на DW.
Приехавшие на вызов полицейские оцепили район вокруг собора - одной из самых популярных туристических достопримечательностей Берлина.
Позже полиция заявила, что стреляла в человека, который вел себя буйно в церкви, ранив его в ногу. Они описали подозреваемого как "хулигана", который "действовал агрессивно". Свидетели рассказали местным СМИ, что наблюдали, что человек "вел себя странно".
У полиции нет информации, которая указывала бы на террористические или исламистские мотивы. Подозреваемым оказался 53-летний австриец. Его доставили в местную больницу для операции.
Двое полицейских просили подозреваемого положить нож, но безрезультатно. Затем офицеры попытались использовать химический спрей, чтобы разоружить мужчину, но это также оказалось неэффективным, в результате чего один из офицеров открыл огонь и ранил подозреваемого.
Второй офицер был случайно ранен рикошетом пули своего коллеги. Ему оказали помощь от незначительных повреждений.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Берлин, стрельба
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