Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Трамп намерен ввести санкции относительно участников строительства «Северного потока-2»

04.06.2018 08:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Трамп намерен ввести санкции относительно участников строительства «Северного потока-2»

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа готовится к введению экономических ограничений в отношении энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, которые принимают непосредственное участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», об этом ссылаясь на собственные источники, сообщает Foreign Policy.

Авторы статьи отметили, что американские чиновники рассматривают и другие пути блокирования проекта «Северный поток-2», но большинство ключевых фигур в Администрации Дональда Трампа склоняются к санкционному сценарию. Санкций могут еще больше усилить напряженность в отношениях между США и Германией, где официальные лица сильно недовольны действиями Трампа по торговле, решением отказаться от ядерной сделки с Ираном и тому подобное. Один из собеседников, говоря о чиновниках Белого дома, заявил: «Они не перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток». 

В свою очередь в Администрации США выступали против газопровода с момента, когда о нем впервые объявили в 2015 году. Конгресс прошлым летом принял законопроект, предусматривающий санкции за участие в проекте, говорится в статьи. Пресс-секретарь Госдепа США заявил: «Мы четко дали понять, что компании, работающие в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, участвуют в бизнес-сфере, которая несет риск санкций». 



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, Северный поток, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх