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В Испании впервые в истории премьер-министром стал атеист
Новым премьер-министром Испании стал Педро Санчес. Он потребовал, чтобы на церемонии принятия присяги не было крестов. К тому же, он отказался давать клятву на Библии.
Педро Санчес, лидер социалистов, стал первым в истории страны премьер-министром-атеистом. Во время присяги он пообещал выполнять свои должностные обязанности, руководствуясь честью, совестью, а также оставаться лояльным короне и защищать Конституцию своей страны как ее основополагающий закон.
46-летний политик сменил на посту Мариано Рахоя, который ушел в отставку после серьезного коррупционного скандала. Кандидатуру Санчеса поддержали сразу шесть испанских партий.
Следует отметить, что недавно папа Римский Франциск сделал сенсационное заявление. Во время интервью с журналистом-атеистом Эудженио Скальфари он заявил, что ада нет. Души, не получившие прощение от Бога, просто исчезают.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, премьер-министр, Испания, атеизм
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