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Премьер Нидерландов помыл пол в парламенте (ВИДЕО)
05.06.2018 12:15
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте помыл пол после того, как пролил кофе в вестибюле парламента, сообщает ICTV.
Рютте случайно пролил чашку кофе на входе в парламент. Затем взял швабру у уборщицы и сам вытер за собой кофейное пятно. Инцидент запечатлели камеры голландского телеканала NOS.
Теги: парламент, премьер-министр, Нидерланды, швабра
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