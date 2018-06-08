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В Луганск заехали вагоны с ДТ для боевиков
08.06.2018 09:32
Россия, не смотря на свои заявления о прекращении финансирования боевиков ЛДНР, продолжает их спонсировать. Так, с 30 мая по 5 июня из РФ в оккупированный Луганск заехало более 400 тонн ГСМ.
Об этом сообщает издание "Информационное сопротивление", с ссылкой на собственные источники, передают "Ведомости Донбасса".
Как сообщает издание, в период с 30 мая по 5 июня текущего года в Луганск из РФ, для обеспечения «деятельности» боевиков бригад 1 и 2 АК, было доставлено около 400 тонн ГСМ (жд. ст. Луганск).
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, финансирование, железная дорога, дизельное топливо, цистерна, РФ
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