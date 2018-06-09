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"Большая семерка" отказала Трампу в просьбе вернуть Россию
Главы Франции, Германии, Великобритании и Италии ("Большая семерка", она же G7) решили, что ситуация с Украиной не позволяет вернуть РФ в данный формат G7. Однако не мешает вести с Россией эффективный диалог.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в канадском Квебеке единогласно выступили против возвращения России в формат G7. Об этом в комментарии AFP сообщили советники французского президента Эммануэля Макрона.
Так, Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании и Италии Тереза Мэй и Джузеппе Конте провели встречу, на которой согласовали общую позицию по участию России в "Большой семерке". Они решили, что европейская позиция отрицает возвращение РФ, однако позволяет устанавливать с ней эффективный диалог.
Напомним, что перед отлетом в Канаду на саммит G7 президент США Дональд Трамп предложил вернуть в состав объединения Россию. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал инициативу Трампа.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что оснований возвращать Россию в состав "Большой семерки" пока нет. И появятся они лишь после того, как будет достигнут "существенный прогресс" при решении проблем с Украиной.
Президент Европейского Совета Дональд Туск отметил: "Звучит много спекуляций на тему G6+1, G7-1 или G7+1. Однако оставим G7, какой она есть. Семь – это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре". Он добавил, что Россия "значительно меньше заинтересована в этом формате, чем другие наши партнеры здесь, в Канаде".
Кроме того, Туск прокомментировал свою утреннюю встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который поддерживает идею возвращения РФ в G7. "Я убежден, что на саммите G7 мы займем единую европейскую позицию касательно всех вопросов, в том числе России. Речь идет об общей совместной линии", – уточнил президент Европейского Совета.
Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской аннексии Крыма.
Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.
В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).
Теги: Россия, США, саммит, Дональд Трамп, G7
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