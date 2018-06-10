- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"16:50
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях12:00
- Конфликт на Донбассе: Путин увидел заинтересованность Порошенко11:00
- Кроме Трампа: лидеры стран "Большой семерки" поддержали Украину и осудили Россию08:00
- Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"18:30
- ФСБ РФ проводит "церковную обработку" украинцев15:50
- Порошенко и Путин поговорили14:58
Кроме Трампа: лидеры стран "Большой семерки" поддержали Украину и осудили Россию
Лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде.
"Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ, - подчеркивается в документе. - Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия".
Кроме этого, в "Большой семерке" призвали Россию "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".
При этом в G7 согласились "продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".
"Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи", - говорится в коммюнике.
Дестабилизирующим фактором саммита стал президент США Дональд Трамп. Перед вылетом на саммит G7 он поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. То же самое сделал после саммита. Но остальные члены "клуба" были против. И даже итальянский премьера, который встал на сторону Трампа, в итоге изменил решения.
Вот как описывает происшедшее аналитик Олег Пономарь:
"Уже после того, как Трамп покинул Саммит раньше всех (и Саммит еще день продолжал свою работу без Трампа) Трамп разругался еще и с Премьером Канады Трюдо (из-за взаимных пошлин США и Канады на товары). Трамп назвал Трюдо очень нечестным и слабым. Трамп сделал вид, что очень обиделся на Трюдо и по этой причине Трамп отказался (из Сингапура) подписывать итоговое Коммюнике Большой Семерки.
Единственным, кого похвалил Трамп, стал премьер Италии. Наверное, потому, что, как и Трамп, также - друг Путина.
Хотя я думаю, что Трамп отозвал свою подпись от Коммюнике по причине того, что в Коммюнике были очень жесткие слова в отношении России и слова поддержки Украины (как я писал перед Саммитом, вопрос поддержки Украины должен был обсуждаться - и он обсуждался), а ссора с Трюдо оказалась поводом.
Лидером свободного мира на Саммите выступила британский премьер Мэй - она озвучила, что Семерка будет оставаться жесткой по отношению к России.
В итоговом Коммюнике, подписанным шестеркой:
- Россия должна прекратить свое дестабизирующее поведение и подрыв демократической системы;
- осудили атаку Россией в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля;
- призвали Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократической системы и поддержку сирийского режима;
- страны-участницы G7 приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от таких стран, как Россия;
- государства-участники объявили, что они приложат совместные усилия, чтобы уменьшить таможенные тарифы, дотации и прочие торговые препятствия;
- Семерка придерживается своих обязательств помочь Украине в реализации ее амбициозного и необходимого плана реформ. Продолжение санкционной политики против России связано с отказом России выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям и отказом России уважать суверенитет Украины".
Теги: Россия, США, саммит, Дональд Трамп, G7, Большая семерка
- "Большая семерка" отказала Трампу в просьбе вернуть Россию
- Порошенко о новых санкциях против РФ: Это четкий сигнал агрессору
- Трамп обвинил Россию в том, что ему пришлось пустить ракеты на Сирию
- Клинтон обвинила Трампа в продвижении российской политики в Европе
- Сдать Путина: почему Трамп идет против своего окружения
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- "Отставка" Захарченко: что творится в "королевстве ДНР"
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Плохие новости с Донбасса: замечена смертоносная техника