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Меган Маркл грубо нарушила королевский дресс-код: королева гневается. ФОТО
Жена принца Гарри Меган Маркл в очередной раз нарушила королевские правила. Она пришла на Церемонию выноса знамени по случаю дня рождения Елизаветы II в ненадлежащем виде, передает Обозреватель.
Так, согласно королевскому дресс-коду, женщины не могут появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Платье Маркл как раз стало полным противоречием этому. Фото появились в британских таблоидах.
При чем, пишут местные СМИ, это уже не первое нарушение этикета, и вскоре, утверждают журналисты, королевский дом отреагирует на них.
Например, на официальных мероприятиях Маркл всегда держит принца Гарри за руку, несмотря на то, что это запрещено.
Также герцогиня Суссекская однажды дала автограф девочке из толпы, однако согласно протоколу она не может ставить подпись нигде, кроме официальных бумаг.
Теги: Донбасс, Великобритания, правила, дресс-код, Меган Маркл
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