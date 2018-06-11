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В Британии скончалась первая исполнительница роли «девушки Бонда»

11.06.2018 20:30
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В Британии скончалась первая исполнительница роли «девушки Бонда»

Британская актриса Юнис Гейсон, которая стала первой «девушкой Бонда», скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ВВС.

Она исполнила роль Сильвии Тренч в фильме 1962 года «Доктор Ноу». При этом изначально планировалось, что она сыграет роль влюбленной в Джеймса Бонда секретарши мисс Манипенни.

Персонаж в исполнении Гейсон появился и в следующем фильме — «Из России с любовью».

В обеих фильмах ее партнером по съемочной площадке был Шон Коннери.

«Нам очень грустно узнать, что наша дорогая Юнис умерла 8 июня. Удивительная женщина, которая оставила неизгладимое впечатление на всех, кто ее встречал», — говорится в сообщении в Твиттере актрисы.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Великобритания, актриса, Джеймс Бонд
 
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