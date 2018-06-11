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В Грузии из выброшенных протухших яиц вылупились тысячи цыплят
Нашествие птиц наблюдали на местной свалке, на которую выбросили яйца.
В жизни каких только чудес ни бывает. Иногда они граничат с чем-то неведанным, мистическим и необъяснимым, а порой до смешного просты – и, тем не менее, мы воспринимаем это как настоящее чудо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Именно такое забавное чудо произошло на свалке грузинского города Марнеули, который расположен в восточной части страны. Местная птицефабрика выбросила сюда просроченные куриные яйца – и вот что из этого получилось (смотрите видео).
Сотни желтенький живых комочков – умилительные цыплята вылупились в конечном итоге благодаря этой «варварской акции». В настоящее время большинство цыплят самостоятельно добралось до жилых массивов города, где их подобрали местные жители частного сектора – подарок в виде будущих кур и петушков, причем совершенно бесплатно (подарок судьбы).
Вот что по этому поводу говорит мэр города Тимур Абазов:
На свалку яйца выбросили по причине того, что они были испорченные, насколько я знаю, а значит уже непригодные для поставки их в торговую сеть. Это общепризнанная во всем мире практика. Но вот чтобы из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята – это действительно феноменальный случай. Видимо на свалке были нужные тепловые условия, соизмеримые с инкубатором. В настоящее время местные жители разобрали всех цыплят по своим хозяйствам – и это правильно.
При этом грузинские журналисты задаются вопросом – а не правильнее ли было вместо того, чтобы выбрасывать на свалку просроченные яйца, отправить их действительно в инкубатор? Ведь таким образом были бы спасены продукты питания и сохранен человеческий труд, вложенный в производство этих яиц (природа позаботилась об этом сама, а может, она что-то и намекнула).
В конце концов, не разумнее ли было просто отдать такие яйца сельским жителям – с той же целью. Конечно, выбросить и списать куда легче, но хозяйственный ли это подход в целом?..
Теги: Донбасс, Грузия, цыпленок
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