Стало известно, чем Трамп угостил Ким Чен Ына в Сингапуре

12.06.2018 09:00

В Белом доме сообщили перечень блюд, которые подают на саммите КНДР - США в Сингапуре, сообщает Depo.ua.

В меню входят традиционный коктейль из креветок, который подают с салатом из авокадо, салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами.

Основные блюда - говяжьи ребрышки с картофелем и приготовленной на пару брокколи, свинина с рисом и соусом чили, а также треска с овощами.

На десерт - тарталетки с темным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.