Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Крупнейшее озеро испарилось за два часа: невероятное видео

13.06.2018 19:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Всего за 90 минут раскаленная лава вулкана Килалуэа высушила пресноводное озеро Гринлейк на Большом Острове.

Живописное озеро, известное также как Ка Вай Пеле, образовалось около 400 лет назад. В мифах Гавайцев именно его первым делом посещает бог вулканов Пеле.

Извержение вулкана Килауэа началось еще в первых числах мая. С тех пор идет масштабная эвакуация людей из близлежащих поселений. Но сейчас лава угрожает перекрыть последний наземный путь к спасению. И тогда с Большого острова уехать будет невозможно.


Стихия уничтожила около сотни зданий. Однако жители боятся не только раскаленной лавы, но и токсичных газов, которые накапливаются в воздухе.

Ранее потоки лавы вулкана Килауэа на Гавайях разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Из-за того, что лава попала в морскую воду, образовалось токсичное облако.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, вулкан, озеро, извержение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх