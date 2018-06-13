- В Великобритании женщина чуть не выбросила на свалку 100 000 фунтов21:45
- В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев21:23
- Крупнейшее озеро испарилось за два часа: невероятное видео19:56
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине19:00
- Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро18:42
- Украина получила благую весть из ЕС16:50
- В США енот бросил вызов "Человеку-пауку" (ВИДЕО)15:50
- Стало известно, кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ в России15:00
- Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Азербайджана14:35
- Житель США случайно сфотографировал жуткого пришельца вместо своего сына13:28
Стало известно, кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ в России
На церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в Россию приедут лидеры 15 стран мира, а также двое "президентов" оккупированных Россией грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТСН.
По его словам, в Москву на открытие ЧМ приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзеев и новоизбранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.
Также на открытии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. В Москву на ЧМ-2018 приедут и "президент" Абхазии Рауль Хаджимба и его "коллега" из Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд", - заверил Песков. В частности, уже известно, что Россию в течение ЧМ посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и посетит матч сборных Португалии и Марокко.
Стоит отметить, что среди всех государств, лидеры которых приедут на открытие, только сборные двух стран – Саудовской Аравии и Панамы – непосредственно будут принимать участие в футбольном турнире.
Теги: Россия, Чемпионат мира по футболу, открытие
- Порошенко отменил выборы в российскую Госдуму
- Кремль не интересуют выборы на Донбассе, он обеспокоен его дорогостоящим содержанием
- Президентские выборы в РФ заменят опросом
- Россия снова навязывает свою "дорожную карту" проведения выборов на Донбассе
- Сайт ФИФА заблокировал жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018
- Пономарь о нечистой Госдуме, сирийских разборках и пути Украины в ЕС
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов20:15
- Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине19:00
- Три поселка на Донбассе исключены из списка окупированных17:30
- Грохот в Донецке. Исходящие залпы, которые слышала даже Авдеевка16:30
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?13:10
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- В Великобритании женщина чуть не выбросила на свалку 100 000 фунтов21:45
- В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев21:23
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе: озвучено интересное наблюдение21:05
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Весь Крым остался без электричества из-за аварии на энергомосту20:35
- В Краматорске установят «солнечные деревья» для подзарядки телефонов20:15
- Крупнейшее озеро испарилось за два часа: невероятное видео19:56
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Кому нельзя есть оливки15:25
- Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду14:19
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 4014:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!