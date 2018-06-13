Стало известно, кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ в России

13.06.2018 15:00

На церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в Россию приедут лидеры 15 стран мира, а также двое "президентов" оккупированных Россией грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТСН.

По его словам, в Москву на открытие ЧМ приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзеев и новоизбранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Также на открытии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. В Москву на ЧМ-2018 приедут и "президент" Абхазии Рауль Хаджимба и его "коллега" из Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд", - заверил Песков. В частности, уже известно, что Россию в течение ЧМ посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и посетит матч сборных Португалии и Марокко.

Стоит отметить, что среди всех государств, лидеры которых приедут на открытие, только сборные двух стран – Саудовской Аравии и Панамы – непосредственно будут принимать участие в футбольном турнире.