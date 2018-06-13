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В Великобритании женщина чуть не выбросила на свалку 100 000 фунтов
69-летняя жительница английского города Кингстон-апон-Халл, разбирая вещи на своем чердаке, обнаружила коробку со старыми монетами, которые собирал ее дед. Сначала она хотела выбросить коробку вместе с остальным хламом, но поддалась уговорам внуков и показала находку специалистам. Об этом пишет Daily Mail.
Среди прочих монет одна особо выделялась — она была очень старая, но в отличном состоянии. Эту монету женщина выставила на сайте по продаже антиквариата. По словам экспертов, монета была отчеканена в 1644 году во времена правления Карла І. Ее ориентировочная стоимость — 100 000 фунтов стерлингов.
Главный оценщик сайта Vintage Cash Cow Энтони Чарман рассказал, что женщина «чуть не упала со стула», когда узнала стоимость монеты.
Сейчас монету планируют выставить для продажи на аукцион.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Великобритания, монета, свалка
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