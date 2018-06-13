Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: стало известно о влиянии на «Нормандский формат»

13.06.2018 07:45

Трампу обязательно нужна история успеха, чтобы удерживать свой рейтинг

О таком заявил в эфире одного из телеканалов эксперт международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

«Трампу обязательно нужна история успеха. Историей успеха как раз может таты вопрос денуклеаризаціюї и снятия угрозы для американцев со стороны Северной Кореи. И сегодня мы это увидели, скажем так, поезд начал двигаться. И мы видим, насколько оптимистичные заявления самого Трампа. Насколько была мягкая его риторика относительно большого, талантливого Ким Чен Ына… Эта история успеха, она частично снимет прикованное внимание к «русскому вопросу» для Трампа», – сказал эксперт.

Петренко подчеркнул: «Имея такую внушительную победу, Трамп уже может выходить на другую победу, которая ему нужна для его рейтинга, второго срока и для продолжение изоляционистской политики США».

Петренко также оценил то, как прошла встреча в «нормандском формате»: «Очевидно, что это такая сигнальная встречу, прощупывание определенных позиций, кто и на что готов пройти. Мы понимаем, что полтора года не было подобных встреч. Очевидно, что диспозиция немного изменилась, но очевидно не достаточно, чтобы РФ была готова идти на какие-то реальные шаги. Поэтому сейчас обсуждали в общих таких вещах, прощупывая, на что можно будет когда-то выйти, а на что пока совершенно невозможно выходить. Поэтому много ожидать пока что от таких вещей не стоит. Я думаю, что в РФ больше ожидают встречи именно с Трампом или американскими коллегами».

Напомним, как передавала Politeka, историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентос. Это первая встреча на высшем уровне в истории американо-северокорейских отношений.

Они пожали друг другу руки под вспышки фотокамер, а дальше уединились на несколько минут за колоннами в отеле.

Отметим, что Ким Чен Ын не изменил своей традиции и прибыл к месту встречи в широких темных штанах и черном френче.

Источник: https://politeka.net