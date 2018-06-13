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Житель США случайно сфотографировал жуткого пришельца вместо своего сына
Необычное существо можно разглядеть на заднем плане снимка.
Пользователь всемирно известного сайта «Reddit», пожелавший остаться анонимным, выставил на всеобщее обозрение жуткое фото, сделанное в одной из комнат личного дома, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мужчина фотографировал своего маленького сына, как вдруг заметил на очередном снимке странное существо, которое свободно разгуливало по дому.
Случившееся героев истории повергло в шок (включая маленького сына). На заднем плане прикрепленного фото четко видна непропорциональная фигура — явно инопланетная. Она имеет маленькую голову, длинное худое тело, а также ноги без ступней.
Вживую инопланетянин замечен не был: его запечатлела только камера. Отец долго бегал по дому в поисках создания, но так ничего не нашел. Он уверен, что его жилище посещали именно инопланетяне.
Пользователи сети попытались успокоить автора поста, убеждая, что он увидел парейдолическую иллюзию либо обычный «глюк» камеры. Однако ни один довод людей не переубедил мужчину. Автор снимка планирует обратиться к уфологам, чтобы они раскрыли истину.
Теги: США, Донбасс, НЛО, фото, уфология
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