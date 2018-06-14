- Кремль дал "добро" на обстрелы позиций ВСУ: кураторы РФ готовят боевиков к эскалации на Донбассе - ГУР13:56
- Эксперт рассказал, когда Путин пойдет на уступки по Донбассу13:15
- На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение11:34
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций11:17
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ10:36
- Россия полностью исчерпала водный ресурс Крымского полуострова09:56
- Новый прорыв украинских инженеров: создан "убийца" российских беспилотников "Анклав"08:52
- В Великобритании женщина чуть не выбросила на свалку 100 000 фунтов21:45
- В Британии обсудили упрощение визового режима для украинцев21:23
- Крупнейшее озеро испарилось за два часа: невероятное видео19:56
Россия полностью исчерпала водный ресурс Крымского полуострова
Начиная с 2014-го года, Россия пользовалась украинскими запасами воды в аннексированном Крыму, однако теперь все ресурсы исчерпаны. Об этом заявил экономист Юрий Смелянский, передает "Диалог.UA".
Он сообщил, что как только в оккупированном Крыму начались проблемы с водой, российское правительство дало команду на выкачку водных запасов из всех водохранилищ, воду начали массово везти на север полуострова. Также началась выкачка ресурсов из недр Крыма, но они весьма быстро закончились. Теперь же жители полуострова рискуют остаться без пресной воды. Эксперт сообщает, что агробизнес полностью забыл о воде, так как ее не хватает даже на нужды рядовых жителей. В некоторых городах иногда идет не вода, а морская жижа вперемешку с водорослями. Смелянский уверен, что без украинской стороны проблему водных ресурсов в Крыму невозможно решить. Пользователи социальных сетей продолжают отмечать отсутствие наплыва туристов на территории оккупированного Крыма, публикуя фотографии с полуострова.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, вода, ресурс
- Крым окончательно остался без воды: в Херсонской области заработала дамба, перекрывающая днепровскую воду на оккупированный полуостров
- Оккупанты проиграли Крым и уже не смогут его удержать: эксперт назвал неожиданные сроки возвращения аннексированного полуострова в состав Украины
- Россия может применить силу: у Порошенко рассказали про опасную ситуацию у админграницы с Крымом
- Романенко: "Донбасса недостаточно, Россия попытается захватить еще один регион"
- В Крыму российские войска готовятся к наступлению
- Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму
- Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone14:35
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными14:17
- Кремль дал "добро" на обстрелы позиций ВСУ: кураторы РФ готовят боевиков к эскалации на Донбассе - ГУР13:56
- На Рутченково в Донецке перекрыли единственную дорогу вагонами. Люди не знают что делать13:34
- Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе12:57
- Объединенные силы взяли в полукольцо опорный пункт боевиков12:33
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке12:14
- Авдеевка в опасности: боевики "ДНР" ведут массированные обстрелы вблизи оккупированного Донецка11:56
- На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение11:34
- На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций11:17
- Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone14:35
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными14:17
- Кремль дал "добро" на обстрелы позиций ВСУ: кураторы РФ готовят боевиков к эскалации на Донбассе - ГУР13:56
- Vivo выпустила "самый безрамочный" смартфон в мире13:45
- На Рутченково в Донецке перекрыли единственную дорогу вагонами. Люди не знают что делать13:34
- Эксперт рассказал, когда Путин пойдет на уступки по Донбассу13:15
- Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе12:57
- КАКУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА СЕЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА?12:45
- Объединенные силы взяли в полукольцо опорный пункт боевиков12:33
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке12:14
- «Прощай, субсидия!» Следующий этап08:11
- В жару нельзя принимать холодный душ. Опасно!08:03
- Освобождение Донбасса: подробно названы шаги, которые необходимо предпринять07:55
- Жители Донецка в ужасе: вот-вот бензина не будет и на «скорые»07:48
- Почему мы чувствуем усталость: 10 причин22:38
- Названы десять основных причин гормонального сбоя22:15
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака22:00
- Медики рассказали, из-за чего возникает тромб в сосудах20:50
- Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать18:24
- Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время16:15
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения