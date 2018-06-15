- В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку20:15
- Вулкан усыпал Гавайи драгоценными камнями17:39
- На границе Украины была замечена огромная колонна военной техники РФ17:15
- В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за откровенного наряда16:15
- ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва, на город надвигается беда15:20
- Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили10:40
- Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды10:05
- Шутит или нет: Дональд Трамп назвал Крым российским09:00
- Журналист показал футболистов, которых убила Россия20:08
- Сурков официально продолжит "курировать" боевиков "Л/ДНР" - чем это обернется для Украины19:20
ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва, на город надвигается беда
Под Санкт-Петербургом, который принимает ЧМ-2018, в 25 км от города горит торфяник с боеприпасами
МЧС РФ отказалось тушить, пожар продолжает развиваться: горит уже 30 гектаров.
На осушенном и частично выработанном торфянике в 25 километрах к востоку от Санкт-Петербурга, рядом с поселком Молодцово Кировского района, действует крупный многоочаговый торфяной пожар общей площадью около тридцати гектаров (для торфяных пожаров, а тем более для начала лета, это очень много).
В глубине торфяника, а местами даже на его поверхности, находится большое количество разнообразных боеприпасов военного времени, в том числе неразорвавшиеся снаряды и минометные мины — это место очень ожесточенных боев 1941-1944 годов. Эти боеприпасы представляют все большую опасность по мере разрастания и углубления торфяного пожара.
Термоточки на этом торфянике, вызванные палом сухой прошлогодней травы, были обнаружены системой дистанционного мониторинга 31 мая 2018 года. 2 июня добровольцы Гринпис обследовали пройденную травяным палом площадь, обнаружили возникший от горевшей травы торфяной пожар (множественные очаги тления на поверхности торфяника) и вызвали пожарных. Организация уведомила спасательные службы о происшествии, но это не повлекло за собой никакой реакции со стороны МЧС.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, пожар, Чемпионат мира по футболу
- От ядовитого дыма пострадали 13 жителей улицы Шухевича
- МЧСники ликвидировали пожар под Донецком
- Как в Санкт-Петербурге усмиряли антивоенный митинг (ВИДЕО)
- МЧС России до сих пор не удалось погасить сильный пожар в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)
- В Петербурге из-за украинского флага задержаны участники акции в поддержку Савченко (ФОТО)
- Сильный пожар на подстанции блокировал в шахте более 600 горняков и оставил Ровеньки без электроэнергии
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку20:15
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей19:35
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- В Украине вакуумные поезда появятся через 5 лет18:38
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Вулкан усыпал Гавайи драгоценными камнями17:39
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки