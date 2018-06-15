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Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды
15.06.2018 10:05
Бюро законодательного органа Европейского Союза приняло решение касательного полного отказа от пластиковой посуды в Европарламенте.
Соответствующее решение предусматривает запрет на использование бутылок для питьевой воды и одноразовой посуды с июля 2019 года.
Об этом сообщает Украинформ.
После вступления в силу, во время всех проводимых мероприятий в здании Европарламента будет запрещено использование пластиковой посуды. В качестве замены будут установлены 166 фонтанчиков для подачи питьевой воды.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, парламент, Европа, посуда, отказ
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