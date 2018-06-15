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Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды

15.06.2018 10:05
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Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды

Бюро законодательного органа Европейского Союза приняло решение касательного полного отказа от пластиковой посуды в Европарламенте.

Соответствующее решение предусматривает запрет на использование бутылок для питьевой воды и одноразовой посуды с июля 2019 года.

Об этом сообщает Украинформ.

После вступления в силу, во время всех проводимых мероприятий в здании Европарламента будет запрещено использование пластиковой посуды. В качестве замены будут установлены 166 фонтанчиков для подачи питьевой воды.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, парламент, Европа, посуда, отказ
 
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