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В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 лет
Ученые связывают внезапную смерть с изменением климата.
Появилась информация о смерти пяти баобабов на территории Африки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Деревьям, которые засохли вследствие странных природных процессов, было от 1100 до 2500 лет. Ученые связывают внезапную смерть с изменением климата.
Всего в Африке было 13 баобабов, отличающихся внушительным возрастом. Восемь деревьев уже засохли. Примечательно, что в эту цифру вошли пять из шести самых старых деревьев.
Специалисты называют самые разнообразные причины происходящего: глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и т.д. Вот только истины в этих словах мало.
В пророчестве о Конце Света, говорится, что перед апокалипсисом люди найдут Ноев Ковчег, засохнет Мамврийский дуб, а также не сойдет Благодатный огонь.
Дуб, который находится в Палестинской автономии на территории монастыря Святой Троицы, еще сто лет назад стоял зеленым. Сегодня же от него остался только столб. Ковчег могли давно найти, а Благодатный огонь, возможно, поджигают искусственно.
Также, ранее мы писали, что неподалеку от столицы Кении Найроби образовалась гигантская трещина. Ученые предполагают, что она буквально может расколоть Африку на два отдельных континента.
Теги: Донбасс, Африка, засуха
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