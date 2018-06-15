В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 лет

15.06.2018 22:10

Ученые связывают внезапную смерть с изменением климата.



Появилась информация о смерти пяти баобабов на территории Африки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua



Деревьям, которые засохли вследствие странных природных процессов, было от 1100 до 2500 лет. Ученые связывают внезапную смерть с изменением климата.



Всего в Африке было 13 баобабов, отличающихся внушительным возрастом. Восемь деревьев уже засохли. Примечательно, что в эту цифру вошли пять из шести самых старых деревьев.



Специалисты называют самые разнообразные причины происходящего: глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и т.д. Вот только истины в этих словах мало.



В пророчестве о Конце Света, говорится, что перед апокалипсисом люди найдут Ноев Ковчег, засохнет Мамврийский дуб, а также не сойдет Благодатный огонь.



Дуб, который находится в Палестинской автономии на территории монастыря Святой Троицы, еще сто лет назад стоял зеленым. Сегодня же от него остался только столб. Ковчег могли давно найти, а Благодатный огонь, возможно, поджигают искусственно.



Также, ранее мы писали, что неподалеку от столицы Кении Найроби образовалась гигантская трещина. Ученые предполагают, что она буквально может расколоть Африку на два отдельных континента.