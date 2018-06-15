В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку

15.06.2018 20:15

Как передает replyua.net, в Украине до сих пор никто не может точно знать, в каком состоянии сегодня Олег Сенцов. К нему не пускают ни родственников, ни правозащитников, никто не дает разрешение на встречу с Сенцовым и омбудсмену Людмиле Денисовой, которая прибыла в Россию. Ее российская визави Татьяна Москалькова вдруг внезапно заявила, что с Олегом все в порядке и он уже прекратил голодовку. Он по-прежнему находится в российской колонии и уже даже начал прибавлять в весе.



В интервью одному из украинских телеканалов Людмила Денисова отметила, что ее настораживает поведение российской стороны, ее к Олегу не пустили, хотя перед этим Кремль заверял, что такая встреча вполне возможна. Также никакого документального подтверждения того, что Сенцов прекратил голодовку никто не предоставил.



По словам Денисовой, Татьяна Москалькова заявила, что с Сенцовым получится увидеться только после того, как она встретиться с Вышинскому в Херсоне, тогда мол можно будет обсуждать встречу с Олегом. Денисова отметила, что ей также никто не разрешил встретиться с другими политзаключенными украинцами. По мнению омбудсмена, с ней контактирует в России только Москалькова, но складывается впечатление, что у нее стоит четкая задача – заговорить ее и не дать встретиться с украинцами, которые находятся в российской тюрьме.