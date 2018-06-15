Вулкан усыпал Гавайи драгоценными камнями

15.06.2018 17:39

Килауэа выбросил из недр земли множество зеленых драгоценных камней оливинов

Вулкана Килауэа, который уже 44 дня извергается на Большом острове Гавайев, выбросил из недр земли множество зеленых драгоценных камней оливинов.

Минералы среди других вулканических пород находят на улицах и пляжах острова. Местные жители назвали оливины "маленькими камнями Килауэа".

"Лава, извергающаяся сейчас, очень кристально богата, и вполне возможно, что жители могут найти оливины", – рассказала геолог из Гавайского университета Шерил Гансеки.

Оливин – это зеленый минерал, который в богатой магнием форме известен как перидот. Он издревле используется в ювелирном деле для изготовления украшений и, в некоторых случаях, может стоить до 450 долларов за карат.

Ранее было опубликовано невероятное видео, как крупнейшее озеро испарилось за два часа из-за извержения. Всего за 90 минут раскаленная лава вулкана Килалуэа высушила пресноводное озеро Гринлейк на Большом Острове.

Живописное озеро, известное также как Ка Вай Пеле, образовалось около 400 лет назад. В мифах Гавайцев именно его первым делом посещает бог вулканов Пеле.

Источник: www.segodnya.ua