- Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме20:52
- В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку20:15
- Вулкан усыпал Гавайи драгоценными камнями17:39
- На границе Украины была замечена огромная колонна военной техники РФ17:15
- В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за откровенного наряда16:15
- ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге под угрозой срыва, на город надвигается беда15:20
- Российский флот приведен в полную боевую готовность: в СНБО ответили10:40
- Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды10:05
- Шутит или нет: Дональд Трамп назвал Крым российским09:00
- Журналист показал футболистов, которых убила Россия20:08
Вулкан усыпал Гавайи драгоценными камнями
Килауэа выбросил из недр земли множество зеленых драгоценных камней оливинов
Вулкана Килауэа, который уже 44 дня извергается на Большом острове Гавайев, выбросил из недр земли множество зеленых драгоценных камней оливинов.
Минералы среди других вулканических пород находят на улицах и пляжах острова. Местные жители назвали оливины "маленькими камнями Килауэа".
"Лава, извергающаяся сейчас, очень кристально богата, и вполне возможно, что жители могут найти оливины", – рассказала геолог из Гавайского университета Шерил Гансеки.
Оливин – это зеленый минерал, который в богатой магнием форме известен как перидот. Он издревле используется в ювелирном деле для изготовления украшений и, в некоторых случаях, может стоить до 450 долларов за карат.
Ранее было опубликовано невероятное видео, как крупнейшее озеро испарилось за два часа из-за извержения. Всего за 90 минут раскаленная лава вулкана Килалуэа высушила пресноводное озеро Гринлейк на Большом Острове.
Живописное озеро, известное также как Ка Вай Пеле, образовалось около 400 лет назад. В мифах Гавайцев именно его первым делом посещает бог вулканов Пеле.
Источник: www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Гавайи, вулкан, извержение, драгоценный камень
- Лава в океане и безумный огненный "смайлик" - извержение вулкана на Гавайях (ВИДЕО
- Извержение вулкана заблокировало в аэропорту острова Бали около 60 тыс. туристов
- На Сицилии началось новое извержение вулкана Этна
- Обама "испугался" вулкана Мерапи
- Крупнейший вулкан Индонезии вновь извергается. Жителей деревень массово эвакуируют (ФОТО)
- Донбассу грозит кислотный дождь?
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Более 60 семей переселенцев получат в Мариуполе ключи от квартир14:20
- Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”13:40
- Донбасс получил гуманитарную помощь от Республики Беларусь11:17
- Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек09:45
- Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады08:00
- Климкин узнал, говорил ли Трамп о "российском" Крыме20:52
- Украина прекратила подачу воды в «ЛНР»20:35
- В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку20:15
- Оккупанты объяснили, почему в Донецке нет интернета19:53
- В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей19:35
- В «ЛНР» заявили о готовности «вернуться» в Украину: названо условие19:15
- Российская оккупационная власть поделила Донецк.18:55
- В Украине вакуумные поезда появятся через 5 лет18:38
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- Какие продукты вызывают сильную головную боль08:45
- Шесть веских причин чаще есть вишню08:15
- О чем предупреждают повторяющиеся сны07:10
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка
- В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки