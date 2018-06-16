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СМИ назвали неожиданную причину срыва встречи Путина и Трампа: в США назревает громкий скандал
Команда президента США Дональда Трампа игнорирует его желание о начале подготовки встречи с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на собственные источники в администрации американского президента. Стало известно, что Трамп попросил начать работу по организации встречи с Путиным еще прошлой осенью, в ноябре 2017 года, после переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Однако команда Трампа саботирует приказ о начале подготовительных работ.
Более того, источники также отмечают, что мысль Трампа провести встречу с Путиным не находит поддержки у его советников в Совете национальной безопасности. В результате они приняли решение временно проигнорировать пожелание президента и заняться организацией встречи только тогда, если Трамп вновь предпримет попытку заявить о ней. При этом журналисты пишут, что переговоры российского и американского президента могут пройти в середине лета, в июле, когда Трамп посетит Европу для участия в саммите НАТО. СМИ напоминают, что эксперты подозревают американского президента в тесных связях с администрацией Путина, которые были сформированы в 2016 году в период избирательной кампании. В США идет расследование о связях Трампа с Россией, которую подозревают в передаче компромата и влиянии на процесс голосования на выборах. Процесс сопровождается громкими скандалами и протестами Трампа на фоне возмущений Москвы.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
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