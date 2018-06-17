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Меркель осталось управлять Германией не более суток?
Понедельник, 18 июня, может стать последним днем нового коалиционного правительства Германии, утверждают немецкие СМИ. Кабинет министров, возглавляемый Ангелой Меркель, не просуществует в этом случае и 100 дней. Такого еще не было в послевоенной истории страны, пишут Факты.
Что произошло?
Напомним, партия Меркель Христианско-демократический Союз (ХДС) осенью 2017 года победила на выборах, находясь в традиционном блоке сХристианско-социальным Союзом (ХСС), который возглавляет Хорст Зеехофер. Однако блоку не хватило голосов для того, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство. Переговоры о создании коалиции длились мучительно долго. Меркель обещала их завершить к Рождеству, а получилось все только к Пасхе. В итоге коалиция была создана по соглашению с Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Именно социал-демократов все считали нестабильным фактором. Однако конфликт неожиданно возник между старыми союзниками — Меркель и Зеехофером. Лидер ХСС получил в правительстве пост главы МВД. И рьяно взялся за работу.
Зеехофер в начале июня заявил, что требует изменить правила допуска и нахождения беженцев в стране. Конкретно — не впускать в Германию беженцев без документов или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС.
Меркель не согласна с министром внутренних дел. Канцлер считает, что его требования противоречат европейским нормам предоставления убежища и действующему законодательству ФРГ. Кроме того, такие меры будут несправедливы по отношению к Греции и Италии, которые принимают на себя основной удар по приему беженцев.
Зеехофер в ответ на это пообещал, что 18 июня, пользуясь своими полномочиями главы МВД, отдаст приказ немецким пограничникам разворачивать беженцев без документов или с регистрацией в других странах ЕС.
Это открытый бунт, подчеркивают немецкие СМИ. И теперь Меркель, как канцлер, должна отправить в отставку Зеехофера. А с ним в знак протеста правительство покинут остальные министры от ХСС.
Есть ли выход?
Политологи рассматривают несколько вариантов разрешения политического кризиса в Германии. Первый — Меркель отправляет в отставку Зеехофера и ставит вопрос в парламенте о доверии правительству. Если депутаты Бундестага объявят вотум недоверия, президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру не останется ничего другого, как распустить правительство и парламент и объявить досрочные выборы. До формирования нового правительства Меркель останется исполняющей обязанности канцлера.
Второй вариант — Бундестаг поддерживает Меркель. В этом случае ей придется снова садиться за стол переговоров с прошедшими в парламент партиями и формировать новую коалицию. Естественно, это потребует от канцлера существенных уступок по многим вопросам, на которые она отказалась пойти зимой.
Третий вариант — Бундестаг поддерживает Меркель, и она остается канцлером во главе прежнего кабинета, но приглашает туда других политиков вместо отправленных в отставку Зеехофера и его соратников. В этом случае в Германии появится так называемое «правительство меньшинства». Его деятельность будет существенно ограничена тем, что ХДС лишится большинства в парламенте. Правда, Меркель при этом безусловно остается у власти.
Четвертый вариант — Ангела Меркель сама уходит в отставку. В этом случае президент поручает парламентскому большинству выдвинуть кандидата на пост канцлера. Если такого человека найдено не будет, последуют досрочные выборы.
Пятый вариант — Меркель просит Зеехофера повременить с его приказом по беженцам хотя бы до саммита лидеров государств и правительств стран ЕС, который назначен на 28−29 июня. До этой встречи канцлер направит все усилия на то, чтобы достигнуть договоренности хотя бы с несколькими странами Евросоюза — Италией, Грецией. Австрией — по изменению европейских правил приема беженцев. Этот путь означает победу не только Зеехофера, но и всех европейских популистов, которые выступают за резкое ужесточение миграционной политики. Он также будет означать признание самой Меркель ошибочности ее миграционной политики.
Теги: Донбасс, Германия, управление, Меркель
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