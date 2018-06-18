Изменения в Google Chrome: что ожидать от обновления

18.06.2018 19:55

Компания Google решила повысить безопасность своего браузера Google Chrome.

Это связано с разрешением для пользователей устанавливать программы из неавторизованных источников и вносить изменения в систему, сообщил портал Hi-tech.ua.

В 71-й версии веб-браузера Chrome, выход которого анонсируется на начало декабря, Google планирует полностью отказаться от установки расширений через посторонние ресурсы.

Отмечается, что с 12 июня 2018 года, при попытке установить новое расширение для Chrome на сайте разработчика пользователь будет перенаправлен в Chrome Web Store, чтобы завершить установку. С 12 сентября по такой же системе начнут работать и старые версии расширений.

Компания обещает, что разработчики будут размещать на своих сайтах кнопки для установки расширений, но при их нажатии пользователь увидит информацию с рейтингом приложения в Chrome Web Store.

Источник: https://from-ua.com