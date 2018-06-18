В результате землетрясения на западе Японии пострадали уже 350 человек, сообщает в понедельник, 18 июня, телеканал NHK. Ранее сообщалось о более чем 200 пострадавших.

Кроме того, землетрясение привело к гибели трех человек, передает Корреспондент.

Подземные толчки спровоцировали три пожара, в 100 тысячах домов наблюдаются проблемы с газом и водой. Порядка 1,3 тысяч человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает о возможности еще одного крупного землетрясения. Жителей Осаки и соседних префектур предупредили, что в ближайшую неделю они могут ощутить повторные толчки.