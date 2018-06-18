- В Чили научились ловить туман и варить из него пиво15:12
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо13:10
- Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную стену11:31
- Трамп пригрозил возобновлением военных учений с Южной Кореей в случае провала переговоров с КНДР11:12
- Гавайи покрылись опасными "золотыми волосами"08:05
- В российском цирке медведь напал на дрессировщика: появилось жуткое видео07:48
- Польша требует изменить газовую директиву ЕС07:25
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Меркель осталось управлять Германией не более суток?17:41
Польша требует изменить газовую директиву ЕС
Сторонниками строительства Северного потока-2 являются Австрия, Германия, Бельгия, Голландия, Швеция
Польша требует от Евросоюза ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, условиям которой противоречит Северный поток 2. Согласно новому документу, газопроводы, которые пролегают морским путем, будут подлежать законодательству ЕС.
Об этом сообщает Польское радио.
По словам заместителя министра энергетики Польши Михала Куртыки, послы ЕС должны заняться изменениями в газовой директиве в конце июня.
В ноябре 2017 года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Однако Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов. С 1 июля президентствовать в ЕС будет Австрия.
От австрийского президентства Польша ожидает объективности.
"Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление деятельностью ЕС должно быть прозрачным и вызывать доверие", – подчеркнул Куртыка.
Напомним, сторонниками строительства Северного потока-2 являются Австрия, Германия, Бельгия, Голландия, Швеция.
Напомним, 7 июня правительство Швеции выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2". В Германии "дали добро" на "Северный поток – 2" еще в январе-2018. Позже такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешение в Дании.
Как известно, французская компания Engie планирует принять участие в строительстве "Северного потока – 2".
Тем не менее, экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд отмечал, что построить "Северный поток – 2" будет сложно, несмотря на все выданные разрешения.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Европейский союз, Польша, газ, Северный поток
- В ЕС озвучили свою позицию относительно внеочередных выборов в Украине
- Что будет с украинским транспортом после ассоциации с ЕС: опыт соседних стран
- Чем обернулось вхождение в ЕС для наших соседей
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором
- Украина получила из ЕС уже 26 млн. кубометров газа
- Транзит газа в ЕС через Украину оказался под угрозой
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа20:22
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков18:34
- В Чили научились ловить туман и варить из него пиво15:12
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине14:12
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо13:10
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- ВСУ за неделю нанесли большой урон врагу – уничтожали и боевиков, и технику12:10
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»