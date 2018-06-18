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Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо
18.06.2018 13:10
Недавно американцы Джонатан Ван Флит и Энтони Довер во время рыбалки на берегу Литтл-Ривер выловили грифовую черепаху.
Черепаха клюнула на солнечную рыбу, которую рыбаки использовали в качестве приманки. При этом вес ее составил 45 килограммов, а длина — полутора метров.
Рыбаки аккуратно вытащили крючок со рта черепахи. Как выяснилось позже это могло закончиться плачевно: создание способно было с легкостью откусить пальцы, оставив рыбаков без конечностей. Выловленную черепаху сразу же выпустили на волю.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, существо, рыбаки
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