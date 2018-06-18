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В Чили научились ловить туман и варить из него пиво
Местные пивовары использовали влагу из воздуха.
Проживающие в пустыне Атакама, в небольшом городке этого засушливого района Пенья-Бланка, братья-чилийцы придумали оригинальный способ варки пива – из тумана. Именно этим прославилась их компания Cerverceria Atrapaniebla – напитки из чистейшей туманной влаги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Пивоварня «Ловец туманов», являющаяся семейным бизнесом, использует она природную жидкость далеко не как маркетинговый ход. Пиво из тумана также нельзя назвать специальной выдумкой ради оригинальности данного напитка – просто в пустыне Атакама, где проживают браться, всегда была и до сих пор остается проблемой – вода, и особенно чистая. А вот туманы – обычное явление в этих краях.
Причем любой туман (особенно в пустыне) дает чистейшую влагу – практически идеальную, как установили специалисты, для производства пенного напитка, ее нужно только суметь собрать. Для этого смекалистые пивовары используют специальные сетки, которые на своей поверхности удерживают капли воды.
В настоящее время компания Cerverceria Atrapaniebla, как сообщает чилийское издание «Аз Акциз», производит до 24 тысяч литров пива в год. Можно было бы и больше, поскольку «туманный пенный напиток» пользуется все возрастающим спросом, но… не хватает сырья, то есть – тумана.
Сейчас братья выпускают в основном два наиболее ходовых сорта пива - шотландский эль и браун-эль. Уникальное чилийской пиво из тумана удостоилось уже нескольких международных премий, причем ценители пенного напитка отмечают, что этот эль обладает утонченными вкусовыми качествами благодаря именно чистейшей влаги – мистически туманной …
Теги: Донбасс, Чили, пиво, туман
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