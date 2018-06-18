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Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную стену
18.06.2018 11:31
Вокруг Эйфелевой башни в Париже возведут стеклянную стену высотой в два с половиной метра, чтобы защитить основание достопримечательности от возможных терактов.
Стеклянные стены появятся с южной и с северной стороны башни. Также, для предотвращения терактов с автомобилями возле башни установят 420 заградительных блоков.
Кроме того, будут установлены постоянные металлические заграждения вместо временных. Их высота составит 3,24 метра.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Париж, Эйфелева башня, стена
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