Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную стену

18.06.2018 11:31

Вокруг Эйфелевой башни в Париже возведут стеклянную стену высотой в два с половиной метра, чтобы защитить основание достопримечательности от возможных терактов.

Стеклянные стены появятся с южной и с северной стороны башни. Также, для предотвращения терактов с автомобилями возле башни установят 420 заградительных блоков.

Кроме того, будут установлены постоянные металлические заграждения вместо временных. Их высота составит 3,24 метра.

Источник: https://donpress.com