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"Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
В прямом эфире контролируемого Кремлем "Первого канала" произошел курьезный момент из-за фамилии главного оппонента Путина Алексея Навального, который буквально взорвал Сеть.
Приглашенный на прямой эфир российский тренер Леонид Слуцкий пошутил про оппозиционера Навального во время комментария матча ЧМ-2018 Германия – Мексика. Напарник Слуцкого комментировал тактику немецкой сборной и заявил, сборная Германии "будет играть в навальный футбол" с большим давлением на соперника. На что Слуцкий сориентировался и пошутил про игру в футбол российского оппозиционера Алексея Навального, упоминание одной лишь фамилии которого на российском ТВ находится под табу. В Сети мгновенно заговорили, что из-за слов Слуцкого могут убрать из эфира, при этом пользователи социальных сетей отреагировали массой саркастически шуток, чем еще тренер мог бы больно задеть Кремль. При этом большая часть болезненных для России заявлений касалась ситуации с Украиной. Российские пользователи возмущены болезненными для РФ аналогиями.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Горловка, комментатор, танки
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